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Фіаско українців на континентальному шаховому форумі

Чемпіонат Європи з шахів, який проходив у містечку Петровац (Чорногорія), виявився одним із найбільш невдалих для українських гравців. У ньому взяли участь 17 наших шахістів, а всього грали 388 учасників. Змагання проходили в 11 турів за швейцарською системою.

Фіаско українців на континентальному шаховому форумі
Василь Іванчук на шаховому Євро
Фото: EICC 2024 / Dr. МL Photo/Ukrainian Chess Federation

Хоча на старті українці діяли досить непогано, далі справи стрімко й безповоротно погіршилися. Наймолодший наш гросмейстер Ігор Самуненков (поточний рейтинг – 2523) розпочав досить добре – 3,5 очка з 4. Потім він виграв ще одну партію в сьомому турі, але на фініші значно знизив темп. 

У підсумку юний киянин набрав 7 очок з 11. Він посів 34-те місце і додав 20 пунктів до свого рейтингу. До того ж Ігор демонстрував часом вельми сильну гру. Зокрема, чорними він технічно переграв азербайджанського гросмейстера Айдина Сулейманли, який мав рейтинг понад 100 пунктів більше порівняно з киянином.

Антон Коробов під час виступу на Чемпіонаті Європи
Фото: ФШУ
Антон Коробов під час виступу на Чемпіонаті Європи
 

А найкращим серед українців став Володимир Ветошко – 7,5 очка – 30 місце. На жаль, невдало зіграли члени олімпійської збірної – Антон Коробов, Василь Іванчук та Руслан Пономарьов. Коробов, який непогано стартував, (2 з 2), а потім набрав 5,5 з 8, на жаль, поступився у дев’ятому турі болгарину Момхілу Петкову, після чого взагалі припинив участь у змаганнях. На жаль, Антона надто часто останнім часом підводить нервова система.

Руслан Пономарьов на шаховому Євро
Фото: EICC 2024 / Dr. МL Photo/Ukrainian Chess Federation
Руслан Пономарьов на шаховому Євро

Два наших легендарних шахісти, ексчемпіон світу Руслан Пономарьов та Василь Іванчук, зіграли ще гірше. Руслан набрав 6,5 очка і втратив 20 пунктів рейтингу. Згадалося, як 23 роки тому 18-річний Руслан розділив перше-друге місце з Емілем Сутовським... 

Українці під час шахового Євро
Фото: ФШУ
Українці під час шахового Євро

Іванчук набрав 7 очок, та втратив 15 пунктів рейтингу. Теж згадаємо принагідно, що Василь 20 років тому став чемпіоном Європи! Очевидно, після такого виступу тренеру олімпійської збірної Олександру Білявському буде над чим поміркувати.

Чемпіоном Європи став Олександр Інджич із Сербії – 9 очок з 11, «срібло» – в молодого бельгійця Даніеля Дарди – 8,5 очка, а третє місце – у німця Фредерика Сване – 8 очок.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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