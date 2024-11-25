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Українські шпажистки стали срібними призерки Кубка світу у Ванкувері

Командні змагання Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко розпочали з 1/8 фіналу. 

Українські шпажистки стали срібними призерки Кубка світу у Ванкувері
Фото: t.me/nocukraine

Українські шпажистки стали срібними призерки Кубка світу з фехтування на шпагах у Ванкувері. Змагання стартували 21 листопада і тривали чотири дні, повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Київ представляли 8 спортсменок та 5 спортсменів.

Заключний змагальний день виявився медальним для підопічних Богдана Нікішина. Командні змагання Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко розпочали з 1/8 фіналу. 

“Вкрай напруженими для українок стали перші два поєдинки: спершу проти представниць Канади, а згодом, в 1/4, проти першого номера посіву — команди Італії. В обидвох зустрічах українські шпажистки святкували перемогу в один укол: 33:32 та 34:33 відповідно”, ‒ йдеться у пресрелізі.

За вихід до фіналу квартет з України схрестив зброю з віцечемпіонками Олімпійських ігор-2024 ‒ представницями Франції. Впродовж усієї зустрічі українські спортсменки володіли перевагою. Зрештою Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко здобули перемогу та вийшли до фіналу (38:30). 

У поєдинку за “золото” українки зустрілися зі збірною Республіки Корея. Суперниці виявилися сильнішими: наші шпажистки поступилися (34:45). 

“Попри це українські шпажистки другий рік поспіль на подіумі етапу Кубка світу у Ванкувері! Минулоріч вони стали бронзовими призерками, а цьогоріч ‒ срібними!”, ‒ підкреслили у НОК.

Зазначимо, для Олени Кривицької ‒ це 12-та медаль в кар'єрі на рівні Кубка світу, для Джоан Фейбі Бежури ‒ 6-та, для Інни Бровко ‒ 4-та, а для Анни Максименко, яка дебютувала у складі дорослої команди, ‒ перша.

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