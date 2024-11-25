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Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?

У Сінгапурі визначать нового володаря шахової корони.

Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Доммараджу Гукеш під час шахової партії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 25 листопада, на острові Сентоса (Сінгапур) починається матч за звання чемпіона світу з шахів між китайцем Дін Ліженем і переможцем турніру претендентів Доммараджу Гукешем з Індії. Призовий фонд протистояння — 2 мільйони 500 тисяч доларів США. 

Кожен гравець отримує по 200 тисяч за виграну партію. Решту призового фонду розділять порівну між учасниками, крім випадків, про які ми розповімо далі. Якщо підсумковий рахунок буде 7,5:6,5 за 13 результативних партій чи 8:6 за 14 результативних, то призовий фонд розподілять так: переможець отримає 1 мільйон 300 тисяч доларів, а переможений — на 100 тисяч менше. Принцип поділу також не зміниться, якщо переможець визначиться на тайбрейку.

Шахова дошка.
Фото: EPA/UPG
Шахова дошка.

Регламент матчу 

Поєдинок складається з 14 партій. Пропозиція нічиєї не дозволена до 40 ходу. У разі нічийного підсумку матчу проводять тайбрейк: чотири партії з контролем часу 15 хвилин + 10 секунд на хід. Якщо рахунок залишається рівним, то грають дві партії з контролем 10 хвилин + 5 секунд на хід і далі за необхідності ще дві партії з контролем 3 хвилини + 2 секунди на хід. Якщо й після цього рахунок лишається рівним, бліц-партії триватимуть до першої перемоги. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, а потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з 41-го. Ігрові дні: 25–27, 29–30 листопада. 1, 3–5, 7–9, 11–12 грудня. Тайбрейк: 13 грудня. Вихідні: 28 листопада, 2, 6, 10 грудня.

Хто фаворит?

Щоб це зрозуміти, варто проаналізувати факти. Рейтинги учасників мають значну різницю: 2783 у претендента і 2728 у чемпіона. Крім того, букмекери надають значну перевагу Гукешу.

Доммараджу Гукеш під час Шахової олімпіади
Фото: EPA/UPG
Доммараджу Гукеш під час Шахової олімпіади

Останнім часом його успіхи вражають. Він переміг у турнірі претендентів, а також блискуче зіграв на Олімпіаді в Будапешті, де став не лише чемпіоном у складі збірної Індії, а й показав найкращий результат на першій шахівниці. Останні результати Дін Ліженя, навпаки, дуже невдалі. Здавалося б, що все зрозуміло. Індійцеві треба лише оформити титул. Проте на боці китайця досвід у боротьбі за корону. І тому, на нашу думку, він зможе продемонструвати свої сильні якості, діставши козирі. Отже, боротьба триватиме між 18-річним Гукешем і 32-річним Діном. Китаєць у розквіті сил, індієць усе ж таки досить молодий.

Чинний чемпіон світу з шахів китаєць Дін Ліжень під час матчу
Фото: EPA/UPG
Чинний чемпіон світу з шахів китаєць Дін Ліжень під час матчу

Сьогодні, 25 листопада, стартує перша партія, у якій білі фігури матиме Гукеш. У шаховому світі за цим двобоєм слідкуватимуть з великим інтересом.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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