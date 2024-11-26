Фехтувальниця Полозюк про «срібло» КС: «Ми вже настільки сталеві , що можемо подолати все»

Українська фехтувальниця Аліна Полозюк проаналізувала для LB.ua шлях національної команди на Кубку світу, зокрема перемогу над Італією – лідеркою заліку.

«Усі бої дійсно було складними. Хочу відзначити також бій проти Угорщини за вихід до вісімки найсильніших. Для нас він завжди найважливіший. Ми налаштовуємося, готуємо тактику та боремося за кожний укол до останнього. Напевно, бій проти лідерок світового рейтингу, Італії, був найскладнішим. Італійки тиснули морально, намагалися взяти нас пихатістю, але ми вистояли та показали зуби», – сказала фехтувальниця.

На думку Аліни, у фінальній сутичці за золоту медаль проти Південної Кореї українкам не вистачило сил через інтенсивну манеру фехтування суперниць.

«Бій проти представниць Кореї був дуже важким. Ми назвали це кардіо, бо їх пересування на доріжці – це щось неймовірне, вони дуже сильно втомлюють. Трішки не вистачило сил, як на мене. Однак, останні бої були дійсно цікавими. Ми майже наздогнали їх, але часу не вистачило», – пояснила Полозюк.

Вона також зауважила, що сила збірної України в єдності, завдяки чому вдається здобувати високі результати.

«Секрет успіху в нашій єдності, в нашій витримці, що міцнішала під час важких переїздів, тренуваннях під час обстрілів, постійних стресів , хвилювань за рідних. Ми вже настільки сталеві , що, здається, можемо подолати все. Ми тут представляємо нашу країну, боремося та таким чином підтримуємо наших людей, наших захисників», – підсумувала фехувальниця.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шпазі здобула срібну медаль на Кубку світу у Ванкувері. На шляху до фіналу українки здолали канадійок, італійок, лідерок загального заліку і француженок. У фіналі дівчата поступилися представницям Південної Кореї.