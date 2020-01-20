В правительстве Британии извинились за размещение тризуба в пособии о борьбе с экстремизмом

В правительстве Великобритании попросили прощения за то, что в пособии британской полиции украинский тризуб был размещен рядом с террористическими символами.

Об этом говорится в заявлении представителя британского правительства, обнародованном в фейсбуке посольства Великобритании в Украине.

"Мы осознаем и сожалеем в связи с оскорблением, причиненным появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что британские власти глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины.

"Мы признаем, что тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - подчеркивают в британском правительстве.

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем", - говорится в документе.

Ранее украинский МИД призвал Великобританию удалить тризуб из "Руководства по противодействию экстремизму", изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

Также посольство Украины в Британии потребовало удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом.