Джонсон заявил Путину, что нормализации отношений между РФ и Британией пока не будет

Они могут улучшиться, когда " Россия прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам".

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что спустя почти два года после нападения в Солсбери нормализации отношений между Россией и Великобританией не предвидится.

Джонсон и Путин встретились в Берлине в кулуарах международного саммита о ситуации в Ливии, пишет The Guardian. Уточняется, что Джонсон придерживался твердой позиции, которую заняла его предшественница Тереза Мэй.

"Он ясно дал понять, что в позиции Великобритании в отношении Солсбери не произошло никаких изменений, что было безрассудным применение химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Он сказал, что такая атака не должна повторяться", – сообщил представитель Джонсона.

По его словам, Джонсон заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам и подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность.

Напомним, в марте 2019 в Солсбери ядом "Новичок" отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрыпаля и его дочку. Они выжили, однако местная жительница, Дон Стерджесс, скончалась в больнице от случайного контакта с этим веществом.

В британском министерство обороны заявили, что Россия несет ответственность за смерть этой женщины.