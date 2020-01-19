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В результате ракетного удара в Йемене погибли более 80 военных

В гражданской войне в стране погибли уже более 10 тыс. человек.

В результате ракетного удара в Йемене погибли более 80 военных
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 83 военнослужащих правительственной армии. Еще 148 человек получили ранения, передает DW.

Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны Сана. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы, отмечает агентство AFP.

Президент страны Мансур Хади обвинил в нападении повстанцев хуситов, сообщило агентство Saba.

"Позорные действия отрядов хуситов, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе", - заявил он.

Хуситы пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Нападение в Марибе совершено на следующий день после того, как поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией правительственные силы начали масштабную операцию против хуситов в регионе Нахам к северу от Саны.

Напомним, война в Йемене продолжается с 2014 года. Вооруженное противостояние в стране обострилось с весны 2015 года, когда в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Шиитских повстанцев хуситов поддерживает Иран, а администрацию президента Хади - арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор войска коалиции регулярно наносят удары с воздуха по позициям хуситов. В гражданской войне в стране, по данным ООН, погибли уже более 10 тыс. человек.

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