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В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ

Им пришлось вернуться на исходные позиции. 

В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
Фото: rbc.ua

В Сирии военнослужащие армии США заблокировали проезд российских военных, которые пытались попасть к нефтяным месторождениям. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu Agency.

Это произошло 18 января во время патрулирования американскими военными региона на северном востоке Сирии. 

"Спор между США и Россией о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки продолжается. Согласно информации агентства Anadolu, полученной из надежных местных источников, американские солдаты заблокировали российский военный патруль на пути к нефтяному месторождению", – говорится в сообщении.

Армия США попросила российских военных вернуться в район Амуды на северо-западе Хасаки. Военным из РФ пришлось вернуться в Амуды, откуда они пришли, поскольку путь в Румейлан, где находится военная база США, оставался перекрыт.

Напомним, в декабре 2019 неопознанные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты в Сирии. Атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям в разных частях одноименной провинции. 

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