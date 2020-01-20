В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ

Им пришлось вернуться на исходные позиции.

В Сирии военнослужащие армии США заблокировали проезд российских военных, которые пытались попасть к нефтяным месторождениям. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu Agency.

Это произошло 18 января во время патрулирования американскими военными региона на северном востоке Сирии.

"Спор между США и Россией о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки продолжается. Согласно информации агентства Anadolu, полученной из надежных местных источников, американские солдаты заблокировали российский военный патруль на пути к нефтяному месторождению", – говорится в сообщении.

Армия США попросила российских военных вернуться в район Амуды на северо-западе Хасаки. Военным из РФ пришлось вернуться в Амуды, откуда они пришли, поскольку путь в Румейлан, где находится военная база США, оставался перекрыт.

Напомним, в декабре 2019 неопознанные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты в Сирии. Атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям в разных частях одноименной провинции.