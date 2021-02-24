​Президент Молдови вирішила добиватися позачергових виборів до парламенту

Президент Молдови Мая Санду вирішила добиватися позачергових виборів до парламенту.

Як повідомляє місцеве видання Newsmaker, таким чином вона прокоментувала рішення Конституційного суду Молдови, який скасував її указ про висунення Наталії Гавриліци в прем'єр-міністри.

Конституційний суд ухвалив, що в Молдові є законно сформована парламентська більшість проросійської Партії соціалістів та партії "Шор" з 54 депутатів. Згідно з рішенням суду, президент зобов'язана призначити кандидата на пост прем'єра, запропонованого саме цією парламентською більшістю. У той же час суд закликав президента і парламентські фракції провести консультації, щоб подолати кризову ситуацію.

Санду сказала, що рішення КС можна було б зрозуміти в нормальній ситуації, але такої в Молдові зараз нема.

"Молдові потрібен чесний парламент, уряд професіоналів з довгостроковими проєктами. Вихід з кризи тільки один - дострокові вибори. Я обіцяла людям, що ми наведемо порядок в країні. Я не буду сидіти і дивитися, як злочинна спільнота не хоче віддавати країну і укладають союзи так само легко, як набивали власні кишені", - заявила президент Молдови.

Вона сказала, що не вірить депутатам від Партії соціалістів та "Шор". "Вони відправили у відставку свій уряд, а тепер говорять про те, що хочуть рятувати країну. Я їм не вірю! Країну треба рятувати від злодіїв", - сказала Санду.

Гавриліца представляє партію "Дія та солідарність", яку заснувала Санду. Президент Молдови двічі подавала її кандидатуру на посаду голови уряду, але один раз її відхилив парламент, а вдруге указ було скасовано в КС.

Соціалісти та "Шор" пропонують на прем'єра колишнього міністра фінансів Маріанну Дурлештяну.

Місце прем'єр-міністра в Молдові стало вакантним на початку 2021 року, після того, як ставленик соціалістів Іон Кику і його уряд пішли у відставку.

Останні вибори до парламенту в Молдові відбулися у 2019 році.