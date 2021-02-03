У Молдові з 12 лютого призупинять рух приміських поїздів через збитки

Держпідприємство "Залізниця Молдови" (ЗМ) з 12 лютого призупинить рух всіх місцевих і приміських поїздів.

Про це повідомили представники ЗМ на засіданні парламентської комісії з економіки, бюджету та фінансів під час обговорення ситуації із заборгованістю по зарплатах. NewsMaker.

"Їх ніхто не субсидує, поки що вони лише створюють витрати для підприємства. Ці поїзди застарілі, вони небезпечні для пасажирів. Скоро буде літо, вони [можуть] загорятися і будуть небезпечними для пасажирів", - сказав представник ЗМ.

У підприэмстві зазначили, що зараз 70% пасажирів поїздів - співробітники підприємства, які їздять безкоштовно.

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