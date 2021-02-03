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У Молдові з 12 лютого призупинять рух приміських поїздів через збитки

Зараз 70% пасажирів поїздів - співробітники підприємства, які їздять безкоштовно.

У Молдові з 12 лютого призупинять рух приміських поїздів через збитки
Архівне фото
Фото: Александр Рудоманов

Держпідприємство "Залізниця Молдови" (ЗМ) з 12 лютого призупинить рух всіх місцевих і приміських поїздів.

Про це повідомили представники ЗМ на засіданні парламентської комісії з економіки, бюджету та фінансів під час обговорення ситуації із заборгованістю по зарплатах. NewsMaker.

"Їх ніхто не субсидує, поки що вони лише створюють витрати для підприємства. Ці поїзди застарілі, вони небезпечні для пасажирів. Скоро буде літо, вони [можуть] загорятися і будуть небезпечними для пасажирів", - сказав представник ЗМ.

У підприэмстві зазначили, що зараз 70% пасажирів поїздів - співробітники підприємства, які їздять безкоштовно.

Нагадаємо, 28 січня "Укрзалізниця" запустила новий прискорений приміський потяг № 7087/7088 сполученням Костянтинівка - Харків

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