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​США мають намір повернутися до складу Ради ООН з прав людини

Америка вийшла з Ради у 2018 році.

​США мають намір повернутися до складу Ради ООН з прав людини
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена буде домагатися обрання до Ради ООН з прав людини цього року.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

У своєму відеозверненні до членів Ради ООН Блінкен заявив, що адміністрація президента буде працювати над тим, щоб усунути те, що він назвав "непропорційним акцентом" на союзнику США - Ізраїлі - у діяльності цього женевського форуму.

Нагадаємо, США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини у 2018 році. Дональд Трамп, який тоді займав пост президента, розкритикував цей міжурядовий орган "за упереджене ставлення до Ізраїлю" та "відсутність реформ".

МЗС України заявило, що "з розумінням" поставилося до виходу США з Ради ООН з прав людини. Україна брала участь в створенні Ради ООН з прав людини в 2006 році і спочатку була членом цього органу. У 2018 році Україна знову отримала членство.

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