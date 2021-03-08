​У президента Сирії Башара Асада і його дружини підтвердили коронавірус

Президент Сирії Башар Асад і його дружина Асма заразилися коронавірусом. Про це повідомив офіс сирійського лідера у понеділок, пише Reuters.

Асад і його дружина, яка у 2019 році вилікувалась від раку молочної залози, почувають себе добре і самоізолювалися вдома.

В Сирії з середини лютого різко збільшилась кількість хворих на коронавірус, але місцеві медики не можуть точно оцінити реальний масштаб цього спалаху - у країні, зруйнованій десятиліттям війни, не вистачає можливостей для тестування.

В охопленій збройним конфліктом Сирії зареєстрували всього 16 тисяч випадків зараження з початку епідемії. На минулому тижні країна оголосила про початок вакцинації від коронавірусу.

Башар Асад приєднався до списку світових лідерів, що свого часу перехворіли на коронавірус, поряд з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським.