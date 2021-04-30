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Голова житомирської облорганізації ОПЗЖ перепросив за білборд депутата з есесівцями

5 травня відбудуться засідання фракції, де буде дана належна оцінка діям депутата.

Голова житомирської облорганізації ОПЗЖ перепросив за білборд депутата з есесівцями
Фото: zt.20minut.ua

Депутат Житомирської облради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Черпіцький повісив у місті вітальні білборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними - напис "Дякуємо за перемогу".

Після того, як це розійшлося у ЗМІ та соцмережах, на адресу редакції видання "20 хвилин. Житомир", яке написало про інцидент, надійшов лист за підписом голови житомирської облорганізації ОПЗЖ Юрія Павленка.

Від імені партії він попросив вибачення у містян і засудив ситуацію. Павленко пояснив, що зміст зображення не був попередньо узгоджений з керівництвом партії, а білборди є "недостойною самодіяльною ініціативою самого Черпіцького".

"5 травня відбудуться засідання Ради Житомирської регіональної організації ОПЗЖ та засідання фракції в Житомирській обласній раді, де буде дана належна оцінка діям депутата облради К. Черпіцького", - пообіцяв Павленко.

Нагадаємо, подібні курйози та помилки трапляються щороку, але переважно в Росії, де досі панує культ Дня перемоги. Минулого року, наприклад, у Республіці Комі місцева влада вивісила плакат із солдатом, який виявися фіном, а у 2012 році в Орлі з'явився банер з написом "Перемога діда - моя перемога", який було проілюстровано солдатами вермахту.

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