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​У Харкові чоловік влаштував стрілянину в черзі до буфету

В результаті події травми отримали двоє осіб.

​У Харкові чоловік влаштував стрілянину в черзі до буфету
Архівне фото

В Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину через сварку у черзі до буфету.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"30 квітня близько 15:44 до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Архітектора Альошина. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в черзі до буфету, який працює на виніс, між громадянами виник словесний конфлікт. В ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік 30 та 39-річних чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у центрі Дніпра невідомий у масці у притул розстріляв позашляховик “Land Cruiser 200" і вбив людину.

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