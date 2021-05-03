У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та ще 2 постраждали.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Аварія з постраждалими сталася на вулиці Партизанській міста Покров вночі 3 травня.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Прибувши на місце події співробітники ДСНС, попередньо, встановили, що водій легкового автомобіля “Kia Sorento” не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом.

“Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання 1 пасажира, 1989 року народження, деблокували з понівеченої автівки та передали медикам. Іншому пасажиру, 1985 року народження, допомога не надавалась”, – йдеться у повідомленні.. Постраждалих чоловіків екстреною медичною допомогою госпіталізовано до лікарні міста Покров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Також за допомогою бензоріза співробітники ДСНС зрізали двері пасажирського сидіння та вилучили тіло загиблого чоловіка, 1977 року народження.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Фото: dp.dsns.gov.ua

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучено 11 рятувальників.

Нагадаємо, 1 травня у Києві автомобіль "Infiniti" зіткнувся з електроопорою, загинула 18-річна дівчина. Водій авто, який бувнапідпитку, та ще одна пасажирка госпіталізовані.