Ситуація з 87 округом екстраординарна і "не має однозначного юридичного виходу", – ЦВК

Центральна виборча комісія назвала екстраординарною ситуацію, що склалася з довиборами в Раду у 87 виборчому окрузі.

На сайті ЦВК зазначено, що з цієї ситуації "однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень".

Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів, згідно з якими переміг кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк, були визнані незаконними постановою Великої Палати Верхового Суду. Також було визнано протиправним і скасовано протокол про визнання результатів.

Водночас Суд відмовив позивачу - конкуренту Вірастюка від "За майбутнє" Олександру Шевченку - у продовженні встановлення результатів виборів і внесенні змін до підсумків голосування уточненим протоколом.

"Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що відсутність (втрата) 504 виборчих бюлетенів за одного кандидата в народні депутати України за наявності встановленої виборчими комісіями кількості поданих голосів за кожного кандидата в народні депутати впливає на встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87. З огляду на виявлену різницю між кількістю голосів, поданих за двох кандидатів у народні депутати України, а також на кількість бюлетенів, щодо якої встановлено невідповідність, можливість установлення того, хто з кандидатів набрав найбільшу кількість голосів, викликає обґрунтований сумнів", - пояснили в ЦВК.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що в цій справі йдеться не лише про ймовірне порушення прав скаржника, але й на більш загальному рівні - про виконання державою її позитивного обовʼязку щодо проведення вільних і чесних виборів.

Суд вважав, що незважаючи на відсутність законодавчих підстав, беручи до уваги, зокрема, принцип верховенства права, Комісія повинна була вжити заходів реагування з метою достовірного встановлення результатів виборів у ситуації, яка склалася, а не лише застосовувати положення закону.

У мотивувальній частині постанови Великої Палати Верховного Суду викладено низку висновків щодо можливих подальших дій Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів або ухвалення іншого рішення задля забезпечення права на вільне волевиявлення громадян України.

Нагадаємо, що вчора Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу №87.