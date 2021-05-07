Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
ГоловнаПраво

У США шестикласниця відкрила стрілянину в школі, є поранені

Вона влучила в двох учнів і одного викладача. Загрози їхнім життя немає. 

У США шестикласниця відкрила стрілянину в школі, є поранені
Фото: Eric Grossarth, EastIdahoNews.com

У США, в штаті Айдахо, шестикласниця відкрила стрілянину в школі Рігбі. Вона поранила двох учнів і одного дорослого з персоналу закладу. Їхні рани не несуть загрози життю, пише Reuters.

За словами шерифа округу Джефферсон Стіва Андерсона, дівчинку роззброїв вчитель. Він затримав її до приїзду правоохоронців. Ім'я та вік дитини не розголошується.

"Вона зробила декілька пострілів у школі та біля неї. У нас немає деталей про мотиви", - повідомив Андерсон.

У школі скасували заняття, всіх дітей відправили додому з батьками. 

У США середня школа починається з шостого класу. Зазвичай діти вступають у них у віці 11 років. 

Нагадаємо, ще одна стрілянина в школі США трапилася у квітні. У цій школі в Теннесі за цей рік від вогнепальної зброї померли вже чотири людини. Американські правоохоронці констатували збільшення кількості нападів зі зброє після послаблення в Штатах карантинних обмежень. На тлі цього президент Джо Байден закликав посилити контроль за обігом зброї. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також