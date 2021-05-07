Вона влучила в двох учнів і одного викладача. Загрози їхнім життя немає.

У США, в штаті Айдахо, шестикласниця відкрила стрілянину в школі Рігбі. Вона поранила двох учнів і одного дорослого з персоналу закладу. Їхні рани не несуть загрози життю, пише Reuters.

За словами шерифа округу Джефферсон Стіва Андерсона, дівчинку роззброїв вчитель. Він затримав її до приїзду правоохоронців. Ім'я та вік дитини не розголошується.

"Вона зробила декілька пострілів у школі та біля неї. У нас немає деталей про мотиви", - повідомив Андерсон.

У школі скасували заняття, всіх дітей відправили додому з батьками.

“We heard one gunshot and then right after we heard another.”



Two students and one adult injured after sixth grader opens fire at middle school in Rigby, Idaho, officials say. https://t.co/zArrWECfas pic.twitter.com/H5a52i7gh5 — ABC News (@ABC) May 7, 2021

У США середня школа починається з шостого класу. Зазвичай діти вступають у них у віці 11 років.

Нагадаємо, ще одна стрілянина в школі США трапилася у квітні. У цій школі в Теннесі за цей рік від вогнепальної зброї померли вже чотири людини. Американські правоохоронці констатували збільшення кількості нападів зі зброє після послаблення в Штатах карантинних обмежень. На тлі цього президент Джо Байден закликав посилити контроль за обігом зброї.