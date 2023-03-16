З об’єкту у Лівії зникли тонни природного урану

МАГАТЕ не називає місце, з якого зник уран.

Інспектори МАГАТЕ виявили, що приблизно 2,5 тонни природного урану зникли з лівійського об’єкта, який не перебуває під контролем уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Зникнення урану виявили в результаті інспекції, яку минулого року довелося відкласти через ситуацію з безпекою в регіоні.

Інспектори МАГАТЕ виявили, що відсутні 10 бочок, які містили концентрат уранової руди. МАГАТЕ не називає місце, з якого зник уран, але обіцяє розслідувати обставини його вивезення.

Зазначається, що втрата інформації про поточне місцезнаходження ядерного матеріалу може становити радіологічний ризик, а також занепокоєння ядерною безпекою.

Нагадаємо, в Енергодарі російські окупанти почали вивозити навчальне обладнання із навчально-тренувального центру ЗАЕС.