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Влада Ірану заарештувала понад 110 осіб за підозрою в отруєнні школярок

У деяких випадках застосовувалися “смердючі бомби”. 

Влада Ірану заарештувала понад 110 осіб за підозрою в отруєнні школярок
Фото: TWITTER

Влада Ірану заарештувала 110 осіб за підозрою в причетності до ймовірних отруєнь школярок, унаслідок яких з листопада госпіталізували сотні учениць.

Про це пише Bloomberg.

У поліції зазначили, що затримання стали наслідком збільшення кількості піших патрулів поліції навколо постраждалих установ.

За останні кілька місяців хвиля масових захворювань поширилася сотнями іранських шкіл. Вчителі та учні повідомляли про наявність шкідливих газів і запахів, які викликали блювоту та нудоту. Це збіглося з найбільшим народним повстанням проти теократичного керівництва Ісламської Республіки з моменту її заснування після революції 1979 року, у якому жінки та дівчата відігравали центральну роль.

Протести відбулися після смерті під вартою поліції 22-річної Махси Аміні, курдської жінки, яку заарештували за нібито порушення ісламського дрес-коду.

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Школярки влаштували протести в класах, докоряючи священнослужителям-чоловікам, які керують країною. За даними Організації Об'єднаних Націй і кількох правозахисних груп, кількох дівчаток забили до смерті представники сил безпеки.

Подробиць про заарештованих людей і про те, чи визначила поліція використані хімікати немає. Відомо лише, що у деяких випадках застосовувалися “смердючі бомби”.  На думку поліції, низка інцидентів була спричинена “психологічними факторами”, а не отруєнням.

Минулого тижня верховний лідер аятола Алі Хаменеї виступив із публічним засудженням терактів, заявивши, що у разі якщо отруєння були навмисними, їх потрібно карати смертю.

За даними державних ЗМІ та офіційних осіб, з листопада понад 1000 дівчат захворіли після отруєння. Деякі політики звинувачують у цьому релігійні групи, які виступають проти освіти для жінок. Найбільш імовірною причиною отруєнь називають слабкий фосфорорганічний агент.

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