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"Життя наших бійців нам важливіше", — Залужний розповів про ситуацію у Мар'їнці

Сили оборони відійшли на околиці Мар’їнки.

"Життя наших бійців нам важливіше", — Залужний розповів про ситуацію у Мар'їнці
знищена Мар'їнка
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Сили оборони відійшли на околиці Мар'їнки. Одна частина бійців окопалися на околицях Марʼїнки, а інша — трохи далі. Головнокомандувач підтвердив — російська армія знищила місто повністю. 

Про Валерій Залужний розповів під час сьогоднішнього брифінгу.

"Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик, але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше", — зазначив головнокомандувач.

Залужний додав, боротьба за Мар'їнку тримала майже два роки, але окупанти знищували місто "вулиця за вулицею, будинок за будинком".

"Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", — додав Валерій Залужний.

Російська армія знищувала місто за тією ж схемою, що і Бахмут Донецької області.

"Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті: знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом... Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою − у тому нема нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс. Війна, на жаль, вона така", − підкреслює генерал.

  • Вчора, 25 грудня, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку тривають. ЗСУ перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищене. 
  • За інформацією Генштабу на Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де відбили шість атак.
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