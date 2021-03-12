Заступник Кличка Поворозник вийшов на роботу після 11-місячного відсторонення

Справа про хабар пішла до суду без нього.

Фото: kyivcity.gov.ua Микола Поворозник

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник вийшов на роботу після 11-місячного відсторонення. У квітні 2020 року його нібито піймали на великому хабарі, у зв'язку з чим голова КМДА Віталій Кличко відсторонив Поворозника від посади.

11 березня 2021 року Кличко підписав розпорядження про повернення Поворозника до виконання обов'язків з 12 березня.

"Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чого навчив і залишив поряд лише справжніх і вірних друзів", - прокоментував Поворозник повернення до роботи у фейсбуці.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що першого заступника голови Київської міськадміністрації Миколу Поворозника спіймали на хабарі.

Він нібито вимагав 125 тисяч доларів від забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень. Представники СБУ та Нацполіції провели цього дня в кабінеті Поворозника обшук.

Після цього мер столиці Віталій Кличко відсторонив Поворозника, а його обов'язки поклав на Валентина Мондриївського.

У березні 2021 Поворозник оприлюднив лист від СБУ, в якому вказано, що він не є стороною чи учасником cправи, з якою його пов'язували.