Поліція "накрила" біля Києва велику нарколабораторію, де варили метадон

Фото: npu.gov.ua

Поліція Києва і Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції знайшли велику нарколабораторію, де варили метадон. Щомісячна виручка наркоторговців, за даними слідства, становила до 50 млн гривень.

На сайті поліції повідомляється, що лабораторію обладнали в заміському будинку. Прекурсори для метадону замовляли з-за кордону та зберігали у столичному гаражі.

Виробництво наркотиків організували двоє чоловіків віком 31 і 28 років. На них працювали ще шестеро осіб, які виконували функції лаборантів, кур'єрів, помічників тощо.

Наркотики продавали на всій території України та за кордоном. У підозрюваних нібито була мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

В ході операції поліція провела шість обшуків, знайшовши шість кілограм метадону та більше тонни прекурсорів. Їх вистачило на виготовлення близько 200 кг наркотиків. За цінами "чорного" ринку сума вилученого становить понад десять мільйонів гривень.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Затримали поки що тільки двох осіб.

Справу розслідують за ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу - незаконне виготовлення і збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, що у березні 2019 правоохоронці повідомили про розкриття найбільшої в історії України нарколабораторії, в якій виготовляли психотропи. Злочинці виготовляли та продавали заборонені речовини в одному приміщенні - будинку на столичних Осокорках.