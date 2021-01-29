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В Чернігівській області водій збив на смерть вагітну велосипедистку і втік, кинувши автомобіль

Під колеса машини потрапили дві жінки, одна відбулася незначними травмами.

Фото: Поліція Чернігівської області

В селищі Березна Чернігівської області водій збив двох жінок на велосипедах. Одна з них загинула на місці, а інша відбулася незначними травмами.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

Аварія сталася недалеко від АЗС в селищі Березна близько 19 години вечора, коли було вже темно. Водій на Opel Vivaro наїхав на жінок, які їхали на дорозі в попутному напрямку.

32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після медичної допомоги вона відмовилась від госпіталізації.

Підозрюваним вважається 40-річний місцевий житель. Після ДТП він втік, залишивши автомобіль. Нині поліція встановлює його місцезнаходження.

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

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