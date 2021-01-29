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Від початку доби окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Двоє українських військових отримали поранення.

Від початку доби окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" і скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Унаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення.

"Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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