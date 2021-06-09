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У ПАР 37-річна жінка народила одразу десятьох і встановила світовий рекорд

37-річна жінка має сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

У ПАР 37-річна жінка народила одразу десятьох і встановила світовий рекорд
Фото: iol.co.za

37-річна мешканка Південно-Африканської Республіки Госіаме Сітхоул народила десятьох дітей за один раз і встановила світовий рекорд.

Як повідомляє видання IOL, 7 червня жінка на 29 тижні вагітності народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

Спочатку ультразвукове дослідження показало шістьох дітей, що здивувало майбутніх батьків. Однак пізніше лікарі виявили ще два плоди. Під час пологів з'ясувалося, що дітей не вісім, а десять. Жінці зробили кесарів розтин на 29 тижні, щоб зберегти життя всім новонародженим.

Зазвичай такі аномалії виникають при процедурі екстракорпорального запліднення, проте в цьому разі зачаття відбулося природним шляхом.

Повідомляється, що наступні кілька місяців малюки проведуть в інкубаторі.

Крім десяти новонароджених, у подружжя є двоє шестирічних хлопчиків-близнят.

Раніше повідомляли, що в Африці жінка народила відразу дев'ятьох дітей. Мешканка Малі в один день стала матір'ю п'яти дівчаток і чотирьох хлопчиків.

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