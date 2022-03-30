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Через війну з Росією Україна втратила понад третину своїх металургійних потужностей

Маріупольські заводи – це більше 30% сталевого виробництва України.

Через війну з Росією Україна втратила понад третину своїх металургійних потужностей
Фото: rudana.com.ua

Україна втратила через війну з Росією майже 30-40% своїх металургійних потужностей.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, інформує Цензор.НЕТ.

“Маріупольські заводи – це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей”, – повідомив гендиректор "Метінвесту".

Риженков підкреслив, що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені після того, як російські війська виженуть із території України.

“У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським”, – зазначив Риженков.

Глава компанії наголосив, що працювати заводи можуть лише у вільному, українському Маріуполі.

“Це наша позиція, ми завжди, у всі роки працювали виключно за українськими законами, в українському правовому полі та системі оподаткування. Для того, щоб заводи працювали, там має бути український суверенітет”, – наголосив гендиректор компанії. 

За його словами, зараз два металургійні заводи перебувають під контролем Збройних сил України та захисників Маріуполя. 

Нагадаємо, 13 березня Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди влучили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад.

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