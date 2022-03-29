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Кубраков: наше завдання – забезпечити логістику для посівної і допомогти аграріям

Серед нагальних питань - проблеми із лізингодавцями та страховими компаніями.

Кубраков: наше завдання – забезпечити логістику для посівної і допомогти аграріям

Команда Міністерства інфраструктури провела зустріч з українськими аграріями, на якій визначили основні напрямки робіт для успішного проведення посівної кампанії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Голова МІУ Олександр Кубраков зазначив, що наразі посівна розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії.

«Наше ключове завдання — забезпечити стабільну логістику техніки та запчастин до неї, добрив, пального тощо. Усе необхідне для роботи господарств. Так, є деякі складнощі на окремих маршрутах, однак в цілому можемо говорити про те, що ми здатні забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії», - сказав він.

Серед нагальних питань, які озвучили аграрії: проблеми із лізингодавцями та страховими компаніями, експорт продукції за умов тимчасового блокування російськими військами морських портів тощо.

«Готуємо конкретні рішення у кооперації з Мінекономіки та МінАПК… Ми переорієнтовуємо експорт аграрної продукції на потужності залізниці. Паралельно підвищуємо загальний рівень контейнеризації вантажної системи Укрзалізниці», - заявив Кубраков.

Також Мінінфраструктури знаходиться на контакті з World Central Kitchen та їхньою ініціативою #ChefsForUkraine, яка вже працює в 21 місті України. МІУ сприятиме цій діяльності та максимально спростить умови роботи, в тому числі логістику продовольства.

«Також координуватимемось з митницею для того, щоб ще більше пришвидшити процеси постачання гуманітарної допомоги в Україну. Кожного дня ми стаємо сильнішими, вчимось адаптуватись до нових умова, знаходимо ще більше союзників по всьому світу», - зазначив Кубраков, додавши, що боротьба України буде переможною.

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