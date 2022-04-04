Кличко просить не повертатися до Києва до кінця цього тижня

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня.
Про це він написав у фейсбуці.
"Друзі! Розумію, що киянам, які виїхали з міста, хочеться чимшвидше повернутися додому. Однак прошу утриматися від цього принаймні ще тиждень. Також прошу не повертатися поки що до своїх домівок жителів звільнених від окупантів передмість Києва. По-перше, в кількох районах Київській області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах біля столиці, де тривали бої, виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів. Які можуть становити велику загрозу", - наголосив Кличко.
Він також зазначив, що не виключається й вірогідність ракетних обстрілів.
"Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися", - додав Кличко.
Нагадаємо, станом на 1 квітня російські окупанти відвели близько 20% від Києва. Про це у зведенні за 1 квітня повідомив голова Військової адміністрації Києва Микола Жирнов.