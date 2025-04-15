Головнокоамандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про знищення логістики ворога Силами оборони України.
“Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів”, - зазначив Сирський.
Він зазначив, що від початку 2025 року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.
Олександр Сирський уточнив, що з початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки окупантів.
- Російська армія з початку 2025 року зазнала рекордних втрат — понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими.
- Від початку повномасштабної війни Росія вп'ятеро збільшила своє угруповання. Щомісяця вона збільшує армію на 8-9 тис. осіб. За рік це – 120-130 тис.