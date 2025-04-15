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Сирський: цього року росіяни втратили понад 11 тисяч автомобільної та спеціальної техніки

З початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки окупантів.

Сирський: цього року росіяни втратили понад 11 тисяч автомобільної та спеціальної техніки
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська

Головнокоамандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про знищення логістики ворога Силами оборони України.

“Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів  дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів”, - зазначив Сирський.

Він зазначив, що від початку 2025 року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. 

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Олександр Сирський уточнив, що з початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки окупантів.

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