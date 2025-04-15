З початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки окупантів.

Головнокоамандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про знищення логістики ворога Силами оборони України.

“Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів”, - зазначив Сирський.

Він зазначив, що від початку 2025 року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Олександр Сирський уточнив, що з початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки окупантів.