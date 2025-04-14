Росіяни поранили мирну мешканку Сумщини

Станом на 21:00 14 квітня російських обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 124 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 290 вибухів.

Зокрема, по Миропільській громаді росіяни вдарили КАБами, РСЗВ та артилерією, поранення отримала місцева мешканка, пошкоджено приватне домоволодіння.

Також приватні домоволодіння були пошкоджені у Середино-Будській та Хотінській громадах, які атакували дронами.

По Сумській громаді армія РФ вдарила дронами та ракетою, пошкоджено автомобілі, 3 двохповерхові будинки, травмований місцевий мешканець. Наслідки ракетного удару уточнюються, попередньо, люди не постраждали.

Великописарівську громаду окупанти атакували мінометами та дронами, а Краснопільську - КАБами, мінометами, артилерією та дронами.

Глухівську громаду ворог атакував з артилерії, Юнаківську - з артилерії, КАБами та дронами, а Есманьську - з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами російські військові били по Верхньосироватській, Шалигинській, Білопільській та Буринській громадам, а з мінометів - по Путивльській та Зноб-Новгородській громадам.