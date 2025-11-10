Полковника і двох військових затримали за підозрою у збуті вибухівки

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів.

Про це йдеться в Офісі генпрокурора.

Вони намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур.

Орієнтовна вартість всієї “партії” становить 88 тис. доларів США.

Крім цього, під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка: автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм обрано запобіжні заходи.