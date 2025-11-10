До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаПраво

Полковника і двох військових затримали за підозрою у збуті вибухівки

Орієнтовна вартість всієї “партії” становить 88 тис. доларів США.

Полковника і двох військових затримали за підозрою у збуті вибухівки
Ілюстративне фото
Фото: ДБР

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів.

Про це йдеться в Офісі генпрокурора.

Вони намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. 

Орієнтовна вартість всієї “партії” становить 88 тис. доларів США.

Крім цього, під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка: автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм обрано запобіжні заходи.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies