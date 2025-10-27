Україна домовилась про знижку на тариф Трансбалканського коридору для постачання LNG

Також обговорили розвиток нових шляхів постачання газу та електроенергії.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у Міністерській зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у Бухаресті.

Про це інформує Міненергетики України.

Під час зустрічі учасники підсумували десятирічну співпрацю в рамках ініціативи та визначили пріоритетні проєкти подальшої взаємодії.

Одним із ключових результатів стало досягнення домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечить економічно вигідне постачання скрапленого природного газу (LNG) до України.

"Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах", – зазначив Микола Колісник.

Рішення про знижку на тариф є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та посиленні енергетичної безпеки Європи.

Окремо під час зустрічі обговорили розширення потужностей існуючих маршрутів і розвиток нових шляхів постачання газу та електроенергії в регіоні для підвищення ліквідності енергетичного ринку та збалансування споживання.