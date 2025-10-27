У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Україна домовилась про знижку на тариф Трансбалканського коридору для постачання LNG

Також обговорили розвиток нових шляхів постачання газу та електроенергії.

Фото: Міненергетики

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у Міністерській зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у Бухаресті.

Про це інформує Міненергетики України.

Під час зустрічі учасники підсумували десятирічну співпрацю в рамках ініціативи та визначили пріоритетні проєкти подальшої взаємодії.

Одним із ключових результатів стало досягнення домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечить економічно вигідне постачання скрапленого природного газу (LNG) до України.

"Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах", – зазначив Микола Колісник.

Рішення про знижку на тариф є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та посиленні енергетичної безпеки Європи.

Окремо під час зустрічі обговорили розширення потужностей існуючих маршрутів і розвиток нових шляхів постачання газу та електроенергії в регіоні для підвищення ліквідності енергетичного ринку та збалансування споживання.
