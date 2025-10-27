Україна домовилась про знижку на тариф Трансбалканського коридору для постачання LNG

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у Міністерській зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у Бухаресті.
Про це інформує Міненергетики України.
Під час зустрічі учасники підсумували десятирічну співпрацю в рамках ініціативи та визначили пріоритетні проєкти подальшої взаємодії.
Одним із ключових результатів стало досягнення домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечить економічно вигідне постачання скрапленого природного газу (LNG) до України.
"Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах", – зазначив Микола Колісник.
Рішення про знижку на тариф є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та посиленні енергетичної безпеки Європи.
Окремо під час зустрічі обговорили розширення потужностей існуючих маршрутів і розвиток нових шляхів постачання газу та електроенергії в регіоні для підвищення ліквідності енергетичного ринку та збалансування споживання.