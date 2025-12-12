НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Технології

Amazon оприлюднила список найпопулярніших питань до асистента Alexa

Найчастіше користувачі запитують у штучного інтелекта... що таке штучний інтелект.

Amazon оприлюднила список найпопулярніших питань до асистента Alexa
ШІ
Фото: Державний університет телекомунікацій

Компанія Amazon підбила підсумки найбільш популярних запитань, які користувачі "розумної" техніки ставили ШІ-асистенту Alexa у 2025 році.

Як пише CNN, іронічним чином найчастіше у віртуального помічника питали, що таке штучний інтелект. На другому місці запит "як довго варити яйце-пашот", а замикає трійку "який діаметр Землі". Alexa також питали, як швидко заснути, і як зібрати кубик Рубіка.  

Серед знаменитостей найбільше питань стосувалося футболіста Кріштіану Роналду, співачки Тейлор Свіфт та мільярдера Ілона Маска.

Дуетна пісня Бруно Марса та Rose "APT" стала треком, який Alexa просили вмикати цьогоріч найчастіше. 
