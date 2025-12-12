Amazon оприлюднила список найпопулярніших питань до асистента Alexa

Найчастіше користувачі запитують у штучного інтелекта... що таке штучний інтелект.

Компанія Amazon підбила підсумки найбільш популярних запитань, які користувачі "розумної" техніки ставили ШІ-асистенту Alexa у 2025 році.

Як пише CNN, іронічним чином найчастіше у віртуального помічника питали, що таке штучний інтелект. На другому місці запит "як довго варити яйце-пашот", а замикає трійку "який діаметр Землі". Alexa також питали, як швидко заснути, і як зібрати кубик Рубіка.

Серед знаменитостей найбільше питань стосувалося футболіста Кріштіану Роналду, співачки Тейлор Свіфт та мільярдера Ілона Маска.

Дуетна пісня Бруно Марса та Rose "APT" стала треком, який Alexa просили вмикати цьогоріч найчастіше.