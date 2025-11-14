Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
В Україні готуються до аукціону із запуску мобільного зв’язку стандарту 5G

Також незабаром стартує медіакампанія щодо запровадження з 1 січня принципу «Роумінг як вдома».

мобільний зв'язок

Запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в Україні залежить від безпекової ситуації, однак Нацкомісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) уже проводить підготовку до відповідного аукціону. 

Про це повідомила голова НКЕК Лілія Мальон у кулуарах конференції «Stay Connected’25», пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Мальон, регулятор очікує запуск пілотних проєктів 5G у кількох містах, але водночас готує повноцінний конкурс. Підготовка до аукціону потребує розробки великого пакета документації, технічних тестувань, визначення вартості спектра та ліцензійних умов.

«Щоб провести аукціон, треба рік готуватися. Все, що я можу сказати — ми активно готуємося», — наголосила очільниця НКЕК.

Крім того, вона повідомила, що незабаром стартує медіакампанія щодо запровадження з 1 січня принципу «Роумінг як вдома». Кампанія має пояснити абонентам деталі нових правил та на що варто звертати увагу.

Для цього використають один із трьох компонентів трирічного проєкту технічної допомоги ЄС «Підтримка цифрового регулювання України», який щойно стартує. 

Мальон уточнила, що регуляторний компонент передбачає аудит НКЕК для оптимізації процесів і кадрових ресурсів та виконання невиконаних умов євроінтеграції. Крім того, технічний компонент стосується впровадження рішень у сфері кібербезпеки та захисту інформаційних систем, а комунікаційний компонент буде використаний для інформування щодо «Роумінгу як вдома».

  • Торік у листопаді очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, тим самим давши можливість готуватися до впровадження 5G.
  • Цьогоріч влітку стало відомо, що восени в Україні розширять пілотне тестування технології 5G. Окрім Львова, до проєкту приєднають Харків і Бородянку.
﻿
