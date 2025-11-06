Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаТехнології

У "Дію" та інші сервіси планують додати голосовий ШІ, - Мінцифри

Це дозволиить громадянам отримувати послуги та консультації, озвучивши свій запит у чаті.

У "Дію" та інші сервіси планують додати голосовий ШІ, - Мінцифри
Ілюстративне фото
Фото: скрін

Міністерство цифрової трансформації та британська компанія ElevenLabs розширять партнерство, у планах - інтеграція голосового штучного інтелекту (ШІ) в низку державних сервісів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Спілкування з державою має бути таким же простим, як розмова в месенджері. Тому плануємо інтегрувати голосовий штучний інтелект у "Дію" та інші сервіси. У цьому нам допоможе ElevenLabs - світовий лідер у сфері голосового ШІ та багатомовних голосових агентів", - йдеться в повідомленні.

Ключовий напрям - інтеграція передових голосових ШІ- та агентивних технологій компанії в державні сервіси. Вони дозволять громадянам отримувати послуги та консультації, просто озвучивши свій запит у чаті.

Мінцифра уже використовує технології ElevenLabs. Перший продукт - відтворення голосу Михайла Федорова для його цифрового двійника. 

"Розширюємо співпрацю з компанією й плануємо інтегрувати інноваційні голосові технології в Дію, Мрію та Дія.Освіта. Ми збудували найзручнішу цифрову державу у світі з 23+ млн користувачів у Дії. Тепер прагнемо увійти до трійки лідерів у сфері ШІ до 2030 року, рухаючись до проактивної «агентивної держави»", - зазначили в Мінцифри.
