Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпішуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаТехнології

ЄС розпочав переговори з компаніями щодо маркування контенту, який створений штучним інтелектом

Представники галузі вже тестують різні способи маркування.

ЄС розпочав переговори з компаніями щодо маркування контенту, який створений штучним інтелектом
ШІ
Фото: pexels/sanketgraphy

Європейська комісія цього тижня запускає масштабні переговори з технологічною індустрією, щоб виробити єдині правила для маркування контенту, створеного штучним інтелектом, пише Politico

Ідеться про відео, зображення й тексти, згенеровані ШІ, які мають бути чітко позначені для користувачів.

Перша зустріч із представниками галузі, зокрема, Digital Europe та Information Technology Industry Council (ITI), відбудеться 5 листопада. Це перший етап восьмимісячних переговорів, які мають завершитися наступного року ухваленням правил для компаній, що пояснюватимуть, як саме виконувати вимоги Закону ЄС про штучний інтелект (AI Act).

Нові зобов’язання з «прозорості» передбачають, що ШІ-контент повинен бути чітко позначений, а користувачі — попереджені про взаємодію зі штучним інтелектом.

Компанії вже тестують різні способи маркування. Зокрема, OpenAI у своєму відеогенераторі Sora 2 додала водяний знак до кожного згенерованого відео. Google, Microsoft, Meta та OpenAI також беруть участь у ініціативі C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), яка кодує у метаданих інформацію про походження контенту.

Водночас у галузі застерігають від надмірно жорсткого підходу.

«Технології маркування ШІ-контенту ще перебувають на початковому етапі, і компанії мають право використовувати різні рішення», — заявив директор ITI Europe Марко Лето Бароне. Він попередив, що надмірна кількість попереджень може перетворити маркування на нові «cookie-банери», які користувачі просто ігноруватимуть.

Єврокомісія планує оприлюднити перший проєкт кодексу до грудня, другий — у березні, а фінальний варіант — у червні 2026 року.
