Bloomberg повідомило про мільярдні втрати російських олігархів через санкції

За даними агентства Bloomberg, через нове вторгнення Росії в Україну російські олігархи з початку 2022 року втратили мільярди доларів. Так загальні статки 23 найбагатших росіян скоротилися на 32 мільярди доларів - з 375 мільярдів на кінець 2021 року до 343 мільярдів на даний момент.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, друг Путіна Геннадій Тимченко, який очолює список російських мільярдерів, втратив майже третину свого статку - капітал члена ради директорів "Сібура" та "Новатека" з початку року скоротився до 16 мільярдів доларів.

Статки ще одного акціонера "Новатека" Леоніда Міхельсона з початку року скоротилися на 6,2 мільярда доларів, а голови "Лукойла" Вагіта Алекперова - на 3,5 мільярда.

Видання зазначає, що скорочення капіталу російських олігархів може посилитися у зв'язку із запровадженням проти них західних санкцій. Так, напередодні Великобританія оголосила про запровадження штрафних заходів щодо російських олігархів та п'яти російських банків. У чорному списку опинилися, зокрема, Геннадій Тимченко, Борис та Ігор Ротенберги.

Британія ще на тлі ескалації безпекової ситуації попереджала, що може ввести персональні санкції проти російських олігархів включно до конфіскації їхньої вланості.

Наразі Британія заявила, що закриє Росії доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії проти України.

Президент США Джо Байден також запровадив персональні санкції проти російських громадян з оточення Путіна, а також штрафні заходи щодо державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" (раніше - "Зовнішекономбанк") та "Промзв'язокбанку" (ПСБ). У списку санкцій опинилися Денис Бортников, заступник президента банку ВТБ і син голови ФСБ Олександра Борникова, Петро Фрадков, голова ПСБ і син колишнього прем'єр-міністра РФ, ексглави Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова, та Володимир Кирієнко, гендиректор техкорпорації VK, що володіє соцмережею "В контакті", син заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка.

Нагадаємо, 21 лютого РФ визнала "незалежними республіками" терористичні організації "ДНР" та "ЛНР". Пізніше Путін заявив, що незалежність цих утворень визнається у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила Путіну використати армію на сході України, біля якої вже зосереджено близько 150 тисяч російських військовослужбовців.

Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії. Про намір запровадити обмеження також заявили Японія та Австралія.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета Путіна - знищення України, а не захоплення її частин. Він також висловив сподівання, що санкції - це лише початок процесу примусу Росії до відступу. Найголовніше, за його словами, домогтися того, щоб РФ вивела з України свої війська.