Щойно у Києві поліція жорстко припинила спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського та на вул. Городецького. Замовники пікету вчора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях.

Керували організацією мітингу із закордону – з Росії, аби мати потрібну картинку для росТБ, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Справа в тому, як учора вірно «проробив» по фені Денис Малюська, днями з РФ у наші виправні установи прийшов «прогін», щоб на тлі нагнітання істерії – «пошуміти» зробити бунти в наших тюрмах. Однак цей «прогін» був перехоплений поліцейськими і міністра юстиції, який відповідав за порядок у тюрмах, було попереджено. І бунти закінчилися, не розпочавшись", – пояснив Геращенко.

Однак ті, хто взяв гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін’юст на ті, гроші, що залишився, щоб звітувати перед замовниками, додав Геращенко.

Проте поліція припинила ініціативу "мітингувальників". 34 із них уже затримали і доставили до Печерського РВВС.

"Я хотів запропонувати відправити їх рити окопи під Станицею Луганською, але поки що Рада не ухвалила режим надзвичайного стану, – не можу", – пожартував Геращенко.

За оперативною інформацією, яку поліція отримала з кримінального середовища, на 23 лютого було заплановано акції протесту стосовно жорстокого поводження із ув'язненими в місцях позбавлення волі. Місце проведення – вул. Архітектора Городецького 13, вул. Рильського 10, буде задіяно близько 300 осіб.

На 25 лютого близько 12:00-15:00 за тими ж адресами планували провести акцію із залученням близько 1000 осіб.

За перевіреною інформацією, організатори цих акцій пов'язані із кримінальними елементами окупованої російськими військами Горлівки, серед кримінального середовища Києва невідомі, "в розпорядженні мають суттєві суми грошових коштів".

Нагадаємо, в організаторів запланованого на 20 лютого під ОПУ проплаченого мітингу знайшли антивоєнні плакати і "візитки Яроша". Акція планувалася заради створення картинки для російських пропагандистських медіа.