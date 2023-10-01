У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили у три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані: зерносховище, та два об'єкти колишньої нафтобази. Загальна площа загоряння становила близько 3 600 квадратних метрів.

Про це повідомив у коментарі Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, резервуари нафтобази довгий час не були у використанні.

"Трохи більше за північ 1 жовтня відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння – близько 90 тонн", – розповів Табурець.

Фото: Суспільне Черкаси

За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником вночі, відновленню у цьому сезоні не підлягає.

"Є влучання у шість зерноскладів. Знищені саме ті в яких мало зберігатись зерно, та ті які використовувались. Влучання у склади були точними – жодного влучання поза межі складів немає", – розповів Володимир Кульбіцький.

Загалом над промисловим районом в Умані вночі було чутно близько дев'яти вибухів, розповіли місцеві жителі.

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Нагадаємо, вночі 1 жовтня росіяни атакували Черкаську область безпілотниками. Окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі в Умані, є постраждалі. Повітряна тривога в регіоні тривала тричі у період з 00:18 до 05:04 ранку.

Унаслідок ворожих атак спалахнуло кілька пожеж на підприємстві з зерном. Займання остаточно ліквідували близько шостої години ранку, оскільки доводилося переривати гасіння через часті повітряні тривоги.