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"Європейська Солідарність" вимагає поновити повноцінну роботу Верховної Ради

Під час скасованих засідань нардепи мали голосувати остаточну заборону російської церкви та створення ТСК з будівництва фортифікацій.

"Європейська Солідарність" вимагає поновити повноцінну роботу Верховної Ради
Депутати "Європейської Солідарності"
Фото: eurosolidarity.org

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» вимагають негайно поновити повноцінну роботу Верховної Ради включно з пленарними засіданнями і годиною запитань до уряду. При цьому вони зазначили, що під час скасованих пленарних засідань цього тижня мали голосуватись остаточне ухвалення закону про заборону московської церкви, а також створення ТСК з питань фортифікацій.

"Саме на прохання Служби безпеки України вчора на комітеті з питань гуманітарної політики при підтримці більшості ми підготували повністю до другого читання і до винесення в зал закон про заборону російської церкви в Україні. Ми щиро сподівалися, так само як і представники українських служб, українські військові, які захищають нас, як і українське суспільство, що сьогодні цього фсбшного спрута ми тут задушимо і закриємо нарешті діяльність російської церкви в Україні. Але засідання зірване. Я думаю, це не випадково", – вважає Микола Княжицький.

«Європейська Солідарність» зазначає, що хоче привернути увагу суспільства до "проблеми імітації діяльності Верховної Ради.

"Має бути системна робота. От сьогодні пленарний день – його немає. Завтра мала бути година запитань до уряду – нічого немає. Тому наша вимога переформатування більшості, створення уряду національної єдності. Дорослі люди, які усвідомлюють свою відповідальність за країну, в тому числі і в стінах українського парламенту, мають об’єднатися і захищати країну", – вважає Ірина Геращенко.

Вікторія Сюмар наголосила, що Рада мала розглянути створення Тимчасової слідчої комісії з питань фортифікаційних споруд. Ініціативу відстоювали декілька місяців, додала вона. 

«Чому саме ТСК є рішенням цієї проблеми? Тому що лише ТСК з обмеженим доступом має право розслідувати, отримати інформацію від Мінфіну, має право отримувати інформацію від військових, від інженерних служб, як саме взагалі будуються ці споруди. І це не можна підмінити якимось візитом делегації парламентарів, щоб показати якісь «потьомкінські деревні» з якихось десь збудованих одного кілометру фортифікацій», – зазначила Сюмар.

Загалом депутати мали розглянути та проголосувати близько десяти законопроєктів щодо соціальної політики і захисту прав ветеранів, повідомили в "ЄС". "Ми вимагаємо, щоб була відновлена повноцінна робота парламенту. Сесійні засідання, які мають відбуватися не два рази на місяць, а так, як це вимагає регламент і порядок денний. Щоб виконавча влада могла звітувати не просто перед депутатами, а перед народом України, що робиться, чому щось робиться не так і що робиться для того, щоб виправити помилки», – наголосив Ростислав Павленко.

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