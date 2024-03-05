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Вірменський воїн ЗСУ "Гамлет" про пропагандистку Симоньян: чорти є чортами, незалежно від національності

"От звідки Сімоньян знає щось про Україну? Просто їй сказали говорити, вона й говорить. Вона і про Вірменію так само говорить".

Вірменський воїн ЗСУ "Гамлет" про пропагандистку Симоньян: чорти є чортами, незалежно від національності

Гамлет Авагян з позивним "Гамлет", вірменин, який боронить сьогодні Україну у складі ЗСУ, висловився про свою співвітчизницю – російську пропагандистку Маргариту Симоньян. Він переконаний, що поняття "ворог" не має національності.

Таку думку Гамлет Авагян  висловив у дванадцятому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

"Для мене немає різниці, якої національності ворог", – сказав він.

"Гамлет" наголосив, що пропагандистка Симоньян, говорить про Україну, нічого насправді про неї не знаючи.

"Звісно, що бреше. Людина не знає про Україну взагалі нічого, і починає про щось там говорити. От звідки Сімоньян знає щось про Україну? Просто їй сказали говорити, вона й говорить. Вона і про Вірменію так само говорить", - сказав військовослужбовець.

"Чорти є чортами всюди. І не важливо якої вони національності", – додав він.

Військовий також вважає абсурдним твердження російської пропаганди про "українських нацистів".

"А що значить нацисти? Якщо людина патріот своєї країни, то це значить нацист?" – висловився "Гамлет".

Герой цієї програми – молодший лейтенант, командир штурмового підрозділу Р.У.Г (розвідувальна ударна група) у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, вірменин Гамлет Авагян. Він давно живе в Україні, має тут родину та вважає Україну своєю другою батьківщиною. Брав участь в АТО з 2015 року, з 2016 року служив у ЗСУ за контрактом. До повномасштабного вторгнення Росії проживав з сім'єю у Маріуполі.

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