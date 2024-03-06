Україна на 111-ому місці у світі за представництвом жінок у парламенті

Найбільший відсоток жінок-депутатів у законодавчому органі Руанди, а на Кубі, в Нікарагуа та Мексиці їх більше, ніж чоловіків.

У рейтингу парламентів світу за представництвом жінок Україна посідає 111 місце. Міжпарламентська спілка, яка проводила дослідження, нарахувала у Верховній Раді 21,1% депутаток.

Як повідомляє Deutsche Welle, найвищий показник у світі має африканська країна Руанда - 61,3%. На Кубі, в Нікарагуа та Мексиці жінок-парламентарів теж більше, ніж чоловіків. А Андоррі та Об'єднаним Арабським Еміратам вдалося досягти гендерного паритету законотворців: 50% жінок, 50% чоловіків.

Взагалі немає депутаток у парламентах Оману, Ємену та Тувалу.

Серед європейських країн один з найкращих показників у Швеції - 9 місце у світі з 46,7%. Держави Західної Європи відстали: Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія розташовані у п'ятому-шостому десятку рейтингу. А от сусідня для України Молдова 27-ома. Понад 40% законотворців у країні, яку очолює президентка Мая Санду, теж жінки.