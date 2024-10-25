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Ігор Клименко: служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України

У вересні вже третій комунікаційний центр запрацював у Дніпрі. Два попередні працюють у Києві та Львові. На черзі створення центру 112 в Одесі.

Ігор Клименко: служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України
Фото: скрін

Служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України, повідомив глава МВС Ігор Клименко. 

“Відвідав комунікаційний центр у Дніпрі, який розпочав роботу у вересні. За цей час оператори прийняли майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування. Тут про ворожі удари, про злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до Служби повідомляли, зокрема, діти”, – написав Клименко. 

Він зазначив, що у центрі працюють більше 70 операторів – цілодобово приймають екстрені дзвінки із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.

“Ми продовжуємо політику працевлаштування ветеранів. Операторами Служби 112 у Дніпрі стали 7 захисників, які отримали поранення на фронті. Наймолодшому з них 21 рік. Це вже третій комунікаційний центр, два попередні працюють у Києві та Львові. На черзі створення центру 112 в Одесі – тоді екстрений номер 112 буде доступний по всій країні”, – розповів міністр. 

Глава МВС додав, що викликати всі екстрені служби за єдиним номером – це про доступність, зручність та комплексність надання допомоги громадянам.

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