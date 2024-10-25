Головне за ніч та ранок п’ятниці, 25 жовтня: 55 штурмів на Покровському напрямку, удар по Новій пошті на Донеччині

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія вдарила по відділенню Нової пошти в Олексієво-Дружківці Донецької області. Загинули двоє людей, зокрема співробітник на ім'я Андрій Смоляр.

Також поранена ще одна людина, повідомили в компанії.

"Ми на зв'язку із колегами та звʼязуємося з рідними загиблого, щоб надати необхідну підтримку та допомогу", – йдеться у повідомленні.

Удари по поштових відділеннях у прифронтових та віддалених від лінії зіткнення населених пунктах – поширена для ворога практика. В липні ворог вдарив по відділенню в Харкові.

Уночі росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка "шахедів", повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Уже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.

Унаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, учора Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема скинула 153 КАБ. Крім цього, здійснила понад 4000 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій окупантів в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1630 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 685 910 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Американський телеканал Fox News після спілкування з високопоставленим чиновником у Вашингтоні стверджує, що міністерство оборони та розвідувальний комітет виступили проти того, щоб президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати поставлену зброю для ударів вглиб території Росії.

У Пентагоні та розвідці переконані, що системи ATACMS вже не здатні змінити стратегічний хід війни, адже 90% російських літаків виведені за радіус дії комплексів. "Переконання, що це стало б вирішенням проблеми бомбардувань, є хибним", – стверджується у звіті для Білого дому.

Також в оборонному відомстві відзначають недостатню кількість ATACMS на озброєнні Збройних Сил України для суттєвого впливу на ситуацію: США нібито не можуть надати Києву більше комплексів, не зменшивши рівень власного захисту.

Росію у Вашингтоні продовжують розглядати як "ядерну силу, здатну завдати непоправної шкоди Україні та Сполученим Штатам".

Видання The Wall Street Journal із посиланням на низку власних джерел стверджує, що російська сторона передавала дані супутникової розвідки єменським хуситам для здійснення ракетних та дронових ударів по цивільних торговельних кораблях у Червоному морі.

Співпраця Кремля з терористами мала посередників у вигляді представників іранського Корпусу вартових ісламської революції. Метою була дестабілізація ситуації у регіоні та "зв'язування" сил Сполучених Штатів.

Цікаво, що зрештою хусити декілька разів влучали у судна, які здійснювали перевезення з російських портів, зокрема, транспортуючи нафту в рамках діяльності антисанкційного "тіньового флоту".

Раніше ЗМІ вже отримували інформацію про те, що Кремль торгував зброєю з терористами-хуситами, проте про наведення їх на цілі за допомогою розвідданих йдеться вперше.

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