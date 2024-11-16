Росіяни атакували Херсон, поранення отримав місцевий мешканець

Російські окупанти атакували Херсон, поранений місцевий мешканець.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки, руки і ноги”, - йдеться у повідомленні.
60-річного херсонця шпиталізували, медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
- 14 листопада внаслідок російських атак у Херсоні і області поранені шість людей. Крім того, у Велетенському загинула жінка 1949 року народження – росіяни скинули на її оселю вибухівку.