Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Херсон, поранення отримав місцевий мешканець

Чоловік отримав поранення внаслідок скидання вибухівки з БпЛА.

Росіяни атакували Херсон, поранення отримав місцевий мешканець
Росіяни атакували Херсон, поранення отримав місцевий мешканець (архівне фото)

Російські окупанти атакували Херсон, поранений місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки, руки і ноги”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

60-річного херсонця шпиталізували, медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

  • 14 листопада внаслідок російських атак у Херсоні і області поранені шість людей. Крім того, у Велетенському загинула жінка 1949 року народження – росіяни скинули на її оселю вибухівку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies