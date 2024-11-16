Росіяни атакували Херсон, поранення отримав місцевий мешканець

Російські окупанти атакували Херсон, поранений місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки, руки і ноги”, - йдеться у повідомленні.

60-річного херсонця шпиталізували, медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.