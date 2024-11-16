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Уночі сили ППО збили 53 із 83 ворожих "Шахедів"

30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Уночі сили ППО збили 53 із 83 ворожих "Шахедів"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 16 листопада РФ атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Також ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300 і запустив по Україні 83 ударні БпЛА та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Фото: Повітряні сили

Станом на 8:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони ще 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Ворожі дрони пошкодили об'єкт критичної інфаструктури у Запоріжжі, а також житловий будинок в Києві. Крім того у Херсоні ворожий дрон атакував Центральний район міста.

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