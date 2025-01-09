Теракт біля ТЦК у центрі Дніпра: затримали підозрюваних у виготовленні вибухівки. Це – подружжя

За даними слідства, чоловік і жінка планували продовжити виготовлення вибухівки на замовлення росіян.

Затримали підозрюваних у виготовленні вибухівки для теракту в Дніпрі

Двом російським агентам, які ймовірно підготували теракт біля ТЦК у Дніпрі, повідомили про підозру. За даними слідства, подружжя на замовлення росіян виготовило вибухівку.

В Офісі генпрокурора розповіли, що російські спецслужби завербували чоловіка та дружину та доручили їм виготовити вибухівку. Підозрювані зробили це на орендованій квартирі.

"Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб рф в онлайн-режимі. У подальшому підозрювані заклали вибухівку в обумовленому місці", – йдеться у повідомленні.

Виконавцем підриву був інший чоловік. Він 14 грудня забрав саморобну вибухівку зі схованки та заклав поблизу адмінбудівлі в центрі Дніпра.

"Тоді внаслідок теракту одна людина загинула. Тяжко поранено чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Наразі виконавець перебуває під вартою", – нагадали в Офісі генпрокурора.

Подружжя ж тим часом планувало вчинити низку інших терактів на замовлення ворога. Під час обшуків у них виявили мобільні з доказами злочинів, предмети та компоненти для створення вибухівки. Правоохоронці затримали їх, вони перебувають під вартою. Підозра оголошена за ч. 1 ст. 14, ч. 2, 3 ст. 258 КК України (готування та вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).