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Умєров провів зустріч із Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн". Про що йшлося

Нині партнери збираються затвердити план співпраці щонайменше до 2027 р. 

Умєров провів зустріч із Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн". Про що йшлося
Рустем Умєров зустрівся з Ллойдом Остіном у форматі Рамштайн
Фото: міністерство оборони України в Telegram

Сьогодні в Німеччині на американській авіабазі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Цього разу воно проходитиме очно, Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров

Він уже провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном і обговорив з ним підготовку до засідання та ключові напрямки співпраці. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони України

"Сьогодні лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", – розповів Умєров.

Очікується, що ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека.

"Приємно зустрітися з моїм українським колегою міністром Умеровим на авіабазі Рамштайн напередодні 25-ї Контактної групи з питань оборони України", – прокоментував зустріч Остін. 

  • Нинішнє засідання Контактної групи в форматі "Рамштайн" – останнє для міністра оборони Ллойда Остіна. Невідомо, чи новий міністр оборони США, який вступить на посаду після інавгурації Дональда Трампа, братиме участь у такому форматі. 
  • Контактна група з питань оборони України вперше зібралася у квітні 2022 року. Відтоді міністри оборони дружніх до України держав регулярно збиралися, аби консолідувати зусилля щодо опору російській агресії. 
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