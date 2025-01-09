Умєров провів зустріч із Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн". Про що йшлося

Сьогодні в Німеччині на американській авіабазі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Цього разу воно проходитиме очно, Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров.
Він уже провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном і обговорив з ним підготовку до засідання та ключові напрямки співпраці. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони України.
"Сьогодні лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", – розповів Умєров.
Очікується, що ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека.
"Приємно зустрітися з моїм українським колегою міністром Умеровим на авіабазі Рамштайн напередодні 25-ї Контактної групи з питань оборони України", – прокоментував зустріч Остін.
Good to meet with my Ukrainian counterpart Minister Umerov at Ramstein Air Base ahead of the 25th Ukraine Defense Contact Group. pic.twitter.com/SFKfBAgaeA— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 9, 2025
- Нинішнє засідання Контактної групи в форматі "Рамштайн" – останнє для міністра оборони Ллойда Остіна. Невідомо, чи новий міністр оборони США, який вступить на посаду після інавгурації Дональда Трампа, братиме участь у такому форматі.
- Контактна група з питань оборони України вперше зібралася у квітні 2022 року. Відтоді міністри оборони дружніх до України держав регулярно збиралися, аби консолідувати зусилля щодо опору російській агресії.