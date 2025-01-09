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Мінсоцполітики запускає онлайн-платформу про державну програму протезування

Платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу.

Мінсоцполітики запускає онлайн-платформу про державну програму протезування
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу про державну програму протезування, на ній зібрана вся актуальна інформація.

"У межах державної програми протезування українці можуть не лише безоплатно отримати високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Розроблена онлайн-платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу", – зазначили у міністерстві. 

На платформі можна знайти інформацію про:

  • види засобів реабілітації та як їх отримати;
  • можливість отримати компенсацію за самостійно придбаний виріб;
  • ремонт та обслуговування.

Ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, зважаючи на зміни в державній програмі та нові запити користувачів.

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Упродовж минулого року майже 11,5 тисячі українців були забезпечені протезами, а 4,5 тисячі громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації.

  • Наприкінці минулого року уряд розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези. Відтепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації. 
  • Також МВС представило концепцію створення протезно-реабілітаційного центру повного циклу медичного супроводу
  • Яка ситуація з протезуванням в Україні, з їхньою якістю – про це у матеріалі LB.ua "Протезуватися в Україні. Що з якістю, чи достатньо виділених грошей і чому не припиняються збори".
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