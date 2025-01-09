Мінсоцполітики запускає онлайн-платформу про державну програму протезування

Платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу.

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу про державну програму протезування, на ній зібрана вся актуальна інформація.

"У межах державної програми протезування українці можуть не лише безоплатно отримати високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Розроблена онлайн-платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу", – зазначили у міністерстві.

На платформі можна знайти інформацію про:

види засобів реабілітації та як їх отримати;

можливість отримати компенсацію за самостійно придбаний виріб;

ремонт та обслуговування.

Ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, зважаючи на зміни в державній програмі та нові запити користувачів.

Упродовж минулого року майже 11,5 тисячі українців були забезпечені протезами, а 4,5 тисячі громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації.