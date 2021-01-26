ПАРЄ ухвалила правки до резолюції, де ще раз нагадують про окупацію Росією українських територій

Авторами поправки є українські делегати Юлія Овчинникова, Сергій Власенко, Олексій Гончаренко, Олена Хоменко та Сергій Соболєв.

До проєкту резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про імплементацію рішень Європейського суду з прав людини включили поправку щодо окупації Росією Криму та територій Донецької і Луганської областей.

Про це у Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ Олександр Мережко.

"У проєкті резолюції після слів "Асамблея також зазначає, що Російська Федерація" включено слова: включно з незаконною аннексією Криму та тимчасовою окупацією Донецької та Луганської областей", - йдеться в документі.

Авторами поправки є українські делегати Юлія Овчинникова, Сергій Власенко, Олексій Гончаренко, Олена Хоменко та Сергій Соболєв.

Нагадаємо, що цього четверга у ПАРЄ пройде остаточне голосування щодо повноважень російської делегації.

Запуск процедури розпочала голова української делегації в асамблеї Марія Мезенцева. Це підтримали 38 депутатів, 61 висловився проти. Якщо при голосуванні підтримають оскарження поноважень, Росія може позбавитися права голосу, як це було 2014 року.